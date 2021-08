Xavier Barsalou-Duval lance sa campagne lors de son épluchette annuelle

COMMUNIQUÉ – Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères et candidat bloquiste en vue des élections du 20 septembre prochain a lancé sa campagne électorale pendant son événement familial annuel qui se déroulait le 15 août dernier au parc de la Rivière-aux-pins à Boucherville. En effet, plusieurs centaines de personnes enthousiastes ont participé à cette 2e édition de l’Épluchette du député.

« Je suis fier du travail accompli au courant de ce mandat à titre de député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères. J’ai pu faire avancer de nombreux dossiers autant au niveau parlementaire que dans la circonscription. Malheureusement, Justin Trudeau a décidé de nous plonger en élection alors que nous sommes toujours en pleine pandémie empêchant ainsi le travail de se poursuivre pour nous sortir de cette crise. C’est pourquoi j’ai le devoir de me représenter pour continuer le travail que j’ai commencé pour la circonscription et mes concitoyens », explique Xavier Barsalou-Duval.

Ainsi, le candidat du Bloc Québécois dans la circonscription a fait le bilan de son action depuis la dernière élection.

« En tant que porte-parole du Bloc Québécois en matière de Transport, d’Infrastructure et de Collectivités, j’ai travaillé d’arrache-pied durant la pandémie pour porter les dossiers du Québec. Que ce soit pour la cause des passagers aériens afin qu’ils puissent ravoir l’argent de leurs billets d’avion ou pour que le secteur aéronautique obtienne une aide dans cette période de crise ou encore qu’Air Transat demeure une compagnie québécoise en assurant une compétition saine dans le secteur aérien, je n’ai pas lésiné pour que la voix des Québécois et des Québécoises soit entendue », soutient le député.

Le député en a profité également pour revenir sur son travail dans les dossiers locaux.

« Comme député, tant dans les dossiers de l’encadrement de la navigation de plaisance sur le Saint-Laurent et le Richelieu, de l’érosion des berges ou bien l’enjeu de la voie ferrée à Boucherville, je suis toujours présent pour appuyer mes concitoyens qui souhaitent voir des changements positifs dans leur communauté », poursuit M. Barsalou-Duval.

Finalement, le député a présenté ce que seront ses priorités pour le prochain mandat.

« Que ce soit pour assurer une amélioration des conditions de vie de nos aînés, renforcer le français ou protéger notre environnement, le Bloc Québécois est le seul parti qui est au diapason de vos intérêts. Porter votre voix est notre raison d’être. Si vous me réélisez, je continuerez à être là pour vous, tant dans le comté qu’à Ottawa, et ce, sans compromis », conclut le candidat à l’élection fédérale qui s’amorce.

Source: Bureau du député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères