Catherine Fournier prend part à la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a été sélectionnée dans le cadre de la huitième promotion de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, devenant ainsi la première Québécoise à participer à cet événement de grande envergure.

Elle rejoint 38 autres mairesses et maires de 11 pays sur cinq continents pour participer à ce programme de formation professionnelle en gestion municipale, qui se déroule sur un an.

Mme Fournier a côtoyé des professeurs de l’Université Harvard et des dirigeants renommés de la Ville de New York pour une expérience immersive en classe de quatre jours à Manhattan, soit du 14 juillet au 17 juillet.

Pour s’assurer que le changement puisse également s’implanter dans l’administration municipale, la Bloomberg Havard Leadership Initiative permet «aux mairesses et aux maires de désigner deux membres de leurs équipes respectives pour les accompagner dans ce processus», informe la Ville de Longueuil.

Pour sa part, Catherine Fournier a choisi Alexandre Parizeau, directeur général de la Ville de Longueuil, ainsi que Louis-Philip Prévost, directeur de cabinet. Ceux-ci devront assister à une formation à New-York en août.

La Bloomberg Harvard City Leadership Initiative veut doter les maires et les dirigeants municipaux d’instruments de haut niveau ainsi que d’une fine expertise «pour accroître leur capacité de résolution de problèmes, renforcer leur leadership et améliorer les résultats pour les citoyennes et les citoyens alors que les municipalités sont confrontées à des défis de plus en plus complexes et globaux», ajoute Longueuil.

«J’entrevois une occasion de croissance et d’échanges très constructifs avec de nombreux homologues internationaux alors que les villes affrontent, et partagent, des défis qui ne connaissent pas de frontières», mentionne Mme Fournier.

«La Ville de Longueuil est engagée dans un virage axé sur la collaboration et l’innovation, incluant la valorisation des données, et je suis convaincue que cette formation saura nous aider à parachever notre stratégie et à diriger la Ville avec de nouvelles méthodes innovantes et efficientes», ajoute-t-elle.

Le programme

Le programme Bloomberg Harvard City Leadership Initiative rassemble des professeurs, du personnel et des étudiants de l’Université Harvard joints aux experts du réseau mondial de Bloomberg Philanthropies qui travaillent avec les maires et mairesses.

Grâce à une combinaison d’enseignement intensif en classe, en mode virtuel et sur le terrain, l’initiative aide ces dirigeants «à renforcer l’utilisation des données par leurs équipes, à stimuler la collaboration et l’innovation entre les secteurs et à entraîner des répercussions positives sur les communautés».

Chaque participant, en plus des cours de base et des réunions avec leurs pairs, ont des opportunités supplémentaires pour leur ville, notamment des formations sur le développement économique, l’engagement civique, les ressources humaines, les négociations et les achats, ainsi que des recherches et du matériel pédagogique.

Maires et mairesse participants au Canada

– Amarjeet Sohi, maire d’Edmonton, Alberta

– Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Québec

– Scott Gillingham, maire de Winnipeg, Manitoba