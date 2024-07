Salon international d’aéronautique de Farnborough : la mairesse Fournier en mission

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, participe présentement au Salon international d’aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni qui a lieu du 20 au 25 juillet afin de faire connaître le secteur aérospatial longueuillois aux plus importants joueurs internationaux sur le marché.



À cette occasion, la mairesse Fournier est accompagnée d’une délégation longueuilloise de près de 30 personnes, regroupant des représentants de la Ville mais aussi de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), des entreprises, des institutions académiques et centres de recherche.

Le Salon international d’aéronautique de Farnborough accueille cette année 1262 exposants disséminés à travers 27 pavillons internationaux qui tenteront de séduire 250 délégations civiles, militaires et de l’aérospatiale en plus des 75 000 visiteurs attendus.

Longueuil de retour

Cette deuxième participation de la Ville en deux ans à un grand salon international d’aéronautique après celui du Bourget marque le retour de Longueuil sur la scène internationale après plus de 15 ans d’absence.

Selon la Ville, la participation à ces rendez-vous de l’industrie permet de tisser des liens avec le milieu de l’aéronautique et de l’aérospatiale dans le but de développer sa zone d’innovation en aérospatiale, dont le potentiel de développement est de 9,1 millions de pieds carrés.

«La récente création par le gouvernement du Québec d’«Espace Aéro», la nouvelle zone d’innovation en aérospatiale établie à Longueuil, à Montréal et à Mirabel, a propulsé l’industrie à l’avant-plan et a mis en lumière tout le potentiel qu’offre Longueuil, la région métropolitaine et le Québec pour ce secteur clé de notre économie», de déclarer Catherine Fournier.

La mairesse de Longueuil souligne que le développement de la zone d’innovation, axé sur la décarbonation de l’industrie aérospatiale est «le plus grand projet économique de l’histoire de notre ville et emploie déjà des milliers de personnes en plus de générer des revenus importants en taxation nous permettant de financer des services aux citoyens».

«Notre objectif est d’attirer plusieurs nouveaux joueurs, comme ce fut le cas avec l’entreprise suisse H55, spécialisée dans les batteries pour avions, dont l’arrivée à Longueuil est une retombée directe de notre mission économique au Bourget l’an dernier», a-t-elle poursuivi.

La mairesse Fournier prendra part à plusieurs rencontres avec des partenaires et des entreprises durant cette mission, en plus de représenter le milieu politique lors d’un panel présentant «Espace Aéro».

Les membres de la délégation représentant la Ville de Longueuil sont, en plus de la mairesse, le directeur général Alexandre Parizeau, la directrice du développement Rachel Laflamme et la conseillère stratégique Véronique Lalande.