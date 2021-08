Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie: premier événement depuis le début de la pandémie

Depuis bientôt quarante ans, les Chevaliers de Colomb – conseil 8203 de Sainte-Julie multiplient les actions concrètes pour faire du bien dans leur communauté. Après plus d’une année d’arrêt en raison de la pandémie, les membres de la fraternité sont de retour avec un premier événement caritatif, soit un tournoi de golf qui se déroulera le 21 août prochain.

L’événement se tiendra au Club de golf Rive-Sud, situé au 415, chemin Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand. Les départs se feront entre 10 h et 13 h. Les coûts de participation sont de 70 $ par personne et de 30 $ pour le souper.

Les profits amassés lors de cette journée seront remis à la Maison Victor-Gadbois qui offre gratuitement, depuis près de 30 ans, des soins palliatifs spécialisés à des malades de 18 ans et plus vivant avec le cancer.

Difficulté d’organisation

Malgré le plaisir et la satisfaction d’avoir enfin l’opportunité de revenir dans l’action, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie doivent faire face aux mêmes défis que les autres organismes depuis le début de la pandémie. « Certaines années, on arrêtait même de prendre les inscriptions après 60 foursomes, précise le Chevalier Bruno Couture. Mais ce n’est plus ça aujourd’hui. »

« Pour les clubs de golf, c’est plus compliqué, ajoute Pierre Charbonneau. Ils n’ouvrent plus leur salle de réception en raison du manque de personnel. Il faut donc courir d’un côté et de l’autre pour réussir à organiser quelque chose. »

Les membres de la fraternité sont d’ailleurs reconnaissants envers le restaurant Angela & I de Sainte-Julie dont les administrateurs ont, malgré les contraintes, pu permettre l’organisation du souper-bénéfice qui suivra la journée de golf.

S’adapter pour survivre

Les membres ont par ailleurs déjà commencé à organiser les événements de 2022 dont une soirée western qui, si tout va bien d’ici là, devrait se dérouler en avril prochain. Entretemps, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie souligneront également les 40 ans du regroupement lors d’une soirée qui devrait se dérouler en février prochain.

« Aujourd’hui, nous sommes 216, raconte Gérard Savaria qui estime que, au plus fort, le regroupement a compté 400 membres. Nous avons eu beaucoup de Grands Chevaliers et nous avons fait beaucoup de choses. Par exemple, nous avons bâti le centre communautaire, une maison pour une personne handicapée… Nous avons fait quelques bons coups en 40 ans. »

L’âge moyen des membres du conseil étant de 71 ans, le mouvement est par ailleurs à la veille d’une période de grands changements qui devrait lui permettre, dans le meilleur des mondes, de recruter de nouveaux membres.

« On essaie de se renouveler, nous dit Pierre Charbonneau. Les cérémonies d’accueil ont changé. On peut maintenant devenir Chevalier de Colomb en ligne. On est devenu un organisme familial. Il n’y a plus de « secret ». Quand un gars devient membre, sa femme et ses enfants peuvent assister à la cérémonie. Ils sont témoins des promesses que fait le nouveau membre. Il y a beaucoup de changements qui s’en viennent. Ça fait 138 ans qu’on existe. Il faut nous adapter pour ne pas mourir. »