Varennes invite ses citoyens aux présentations des matchs des Canadiens de Montréal

C’est avec une immense fierté que la Ville invite ses citoyens à venir visionner les parties de la finale de la Coupe Stanley en plein air sur la surface du terrain de soccer située à proximité du stationnement incitatif, sur la rue Jules-Phaneuf, dès vendredi 2 juillet.



En raison des contraintes imposées par la Santé publique, il sera obligatoire pour y assister d’effectuer des réservations avec la Carte loisirs, en cliquant ici.



Vous devez ensuite sélectionner Ville de Varennes, Inscriptions aux activités, Diffusion de la Coupe Stanley et vous inscrire.



Considérant que les places sont limitées, chaque personne présente à l’événement devra être inscrite. À l’arrivée sur le site, les spectateurs devront se présenter à l’accueil afin de s’enregistrer. Il est possible d’apporter vos chaises. Une distance de 2 m latérale devra être respectée entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse.



Les réservations se feront 48 heures précédant une partie et ce jusqu’à 16 heures les jours de match. Les liens pour l’inscription seront publiés sur la page Facebook Varennes – Hôtel de Ville.



Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur et d’assurer un bon déroulement des événements, le nombre de participants sur le site sera limité à 500, séparé en deux zones distinctes. Lors des déplacements, le port du masque sera obligatoire pour les adultes. Aucun contenant en verre ne sera autorisé sur le site et aucune vente de produits ne sera disponible sur place. En cas de pluie ou de grands vents, les événements pourront être annulés par la Ville, et ce 24 heures à l’avance.



Considérant que les espaces de stationnement sont limités, les citoyens sont invités à prioriser le transport actif. Des supports à vélo supplémentaire seront disponibles sur le site.