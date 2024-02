Mobilisation pour la santé cardiovasculaire des femmes

À l’occasion de la journée Portez du rouge, les équipes de cardiologie du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est marcheront aujourd’hui sur l’heure du midi pour sensibiliser la population à la santé cardiovasculaire des femmes.



Les maladies cardiovasculaires touchent près de 1,3 million de Canadiens et bien qu’une grande majorité de la population l’ignore, ces maladies affectent les femmes différemment des hommes. En effet, les symptômes d’une crise cardiaque passent inaperçus chez la moitié des femmes qui en sont victimes. Parmi ceux-ci, on compte la nausée, l’essoufflement, les sueurs, les étourdissements et l’inconfort thoracique ou à d’autres régions du haut du corps.



« Les femmes ont deux fois plus de risques de décéder d’un infarctus par rapport aux hommes. Des journées comme celle-ci sont importantes afin de sensibiliser la population à cette réalité. Nous avons inauguré il y a quelques années la première clinique spécialisée en santé cardiovasculaire pour les femmes sur la Rive-Sud, à l’Hôpital Pierre-Boucher. Nous y avons développé des trajectoires novatrices en partenariat avec nos patientes afin d’offrir des soins spécifiques pour la santé cardiaque des femmes » a indiqué la Dre Christine Pacheco, cardiologue à l’Hôpital Pierre-Boucher et professeure adjointe au Département de médecine de l’Université de Montréal.