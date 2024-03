Oasis de la Julievilloise Justine Martin en nomination aux « Oscars » canadiens

L’année 2023 a été complètement folle pour la Julievilloise Justine Martin, dont la sortie du premier film, Oasis, l’a fait voyager aux quatre coins de la planète. Mais 2024 ne semble pas en reste, car après avoir été sélectionnée sur la Short List de sa catégorie aux Oscars, la voilà en nomination au Prix Écrans canadiens.



Oasis a été sélectionné dans plus de 65 festivals après une première mondiale au Festival du nouveau cinéma de Montréal et il a remporté pas moins de 15 prix. Il a entre autres été remarqué à différents événements internationaux réputés du film documentaire, dont ceux d’Amsterdam en Hollande, de Leipzig en Allemagne et de Clermont-Ferrand en France.



« Je me suis sentie très heureuse et touchée par cette nomination qui signifie beaucoup pour le cinéma québécois et pour notre film, ça me rend très fière puisque c’est un film de passion qui a été réalisé de manière entièrement indépendante. Oasis connaît un grand parcours et, à chaque sélection, je me dis que c’est peut-être la dernière! L’annonce hier (le 6 mars) a donc été vraiment une belle surprise et je suis bien fébrile à l’idée de participer à cette cérémonie », a avoué la réalisatrice de 25 ans.



Le court métrage documentaire raconte l’histoire de jumeaux à l’aube de l’adolescence qui voient leur relation fraternelle s’effriter alors que l’un d’entre eux, atteint d’un handicap de plus en plus marqué, reste prisonnier de l’enfance. Justine Martin était leur gardienne quand elle était plus jeune à Sainte-Julie et ça lui a permis d’avoir un lien de confiance avec eux puisqu’elle les a vus grandir pendant des années.

La remise des prix Écrans canadiens sera diffusée le vendredi 31 mai.