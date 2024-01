Les prix affluent pour le film Oasis de la Julievilloise Justine Martin: des espoirs pour les Oscars

La Julievilloise Justine Martin n’aurait jamais pensé que son premier film réalisé à la sortie de l’université l’amènerait si loin, mais jusqu’à présent son oeuvre, Oasis, l’a fait voyager à New York, Los Angeles, San Francisco, Palm Springs, Amsterdam, ainsi qu’en France et en Pologne. Elle se croise les doigts, car il est possible qu’il soit en nomination pour les Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage documentaire.



« C’est bien au-delà de mes attentes; c’est tout simplement irréel! Ça démontre aussi qu’il faut faire confiance à son instinct! », avoue la scénariste et réalisatrice à l’autre bout de la ligne alors qu’elle est à New York pour faire la promotion de son film auprès des membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma qui seront appelés à voter dans le cadre de la cérémonie des Oscars.

L’œuvre de la jeune femme de 25 ans fait partie des 15 films sélectionnées sur 114 qualifiés et c’est le 23 janvier prochain qu’elle saura si elle est retenue pour les Oscars dans la catégorie des meilleurs court métrages documentaires.

Lors de l’entrevue, Justine Martin se trouvait près des bureaux du New York Times, dont les responsables ont pris la décision d’en faire la promotion et de distribuer gratuitement le film à travers le monde sur leur site New York Times : Op-Docs.

Après une première mondiale au Festival du nouveau cinéma de Montréal, Oasis a été sélectionné dans plus de 65 festivals au cours de la dernière année, en remportant pas moins de 15 prix. Il a entre autres été remarqué à différents événements internationaux réputés du film documentaire, dont ceux d’Amsterdam en Hollande, de Leipzig en Allemagne et de Clermont-Ferrand en France.

Oasis raconte l’histoire de deux jumeaux à l’aube de l’adolescence qui voient leur relation fraternelle s’effriter alors que l’un d’entre eux, atteint d’un handicap de plus en plus marqué, reste prisonnier de l’enfance. « J’étais leur gardienne quand j’étais plus jeune, nous habitions dans le même quartier à Sainte-Julie et ça m’a permis d’avoir un lien de confiance avec eux. Je les ai vus grandir pendant des années et je m’intéressais tout particulièrement à la fine ligne entre l’enfance et l’adolescence », a-t-elle précisé alors que certaines scènes ont été tournées à Sainte-Julie et d’autres à un chalet des Laurentides.



Alors que l’on entend derrière elle les sirènes des autos de police dans les rues de New York, elle ajoute : « Peu importe ce qui arrive, c’est déjà un rêve pour nous! Mais on se croise quand même les doigts, on ne sait jamais! », conclut-elle en riant alors que le 23 janvier approche très vite…

Pour voir le court métrage documentaire de 12 minutes:





https://www.nytimes.com/video/opinion/100000009022484/oasis.html?searchResultPosition=1