Le marché public de Sainte-Julie de retour avec un nouveau nom et de nombreux produits frais

La Ville de Sainte-Julie invite tous les citoyens à participer à la 7e édition du petit marché, qui se tiendra les jeudis de 16 h à 19 h 30 du 1er juillet au 16 septembre dans le stationnement du 550, boulevard Saint-Joseph, au coeur du Vieux-Village. Plus d’une vingtaine de producteurs et commerçants seront présents chaque semaine pour offrir des produits locaux et régionaux.



« Je suis heureuse que le marché soit de retour pour une 7e édition. Cette activité estivale nous permet de découvrir les commerçants locaux et d’encourager le commerce local et régional », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.



Le marché public s’est refait une beauté cette année en changeant de nom et d’image. Il devient donc Le petit marché et il aborde des couleurs modernes qui rappellent les couleurs des différents produits offerts. La liste des producteurs se trouve sur le site Web de la Ville dans la section Activités et événements extérieurs. Lors de l’événement, les citoyens sont invités à apporter leurs propres sacs réutilisables.



Lancé en 2014, le marché public est rapidement devenu un lieu de rencontre pour les Julievilloises et Julievillois. Il a été créé dans un souci de favoriser les saines habitudes de vie et l’achat local ainsi que pour dynamiser le Vieux-Village.