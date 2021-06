Les 18, 19 et 20 juin, la Ville de Sainte-Julie participera au 1 000 000 de KM Ensemble du Grand défi Pierre Lavoie

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à participer à l’événement 1 000 000 de KM Ensemble, organisé par le Grand défi Pierre Lavoie qui se déroulera le 18, 19 et 20 juin partout au Québec. L’objectif de cet événement est d’accumuler le plus de km tous ensemble que ce soit à la marche, à la course, à la nage ou en vélo.



« Avec l’arrivée du beau temps, il s’agit d’une belle occasion pour les citoyens de sortir bouger en famille ou entre amis. Les bienfaits de l’activité physique sont bien connus et la Ville de Sainte-Julie en fait la promotion depuis plusieurs années. J’invite donc les citoyens à participer à ce mouvement de mise en forme collectif », a souligné la mairesse Suzanne Roy.



Les citoyens sont invités à s’inscrire à l’événement au 1000000ensemble.com/ et à joindre l’équipe de la Ville de Sainte-Julie. Pendant la fin de semaine, en téléchargeant l’application et en notant le nombre de kilomètres parcourus, les citoyens pourront amasser leurs kilomètres tous ensemble. Cinq chèques-cadeaux de 200 $ chacun seront tirés au hasard parmi les personnes qui auront comptabilisé des kilomètres dans l’équipe de la Ville de Sainte-Julie.



L’année dernière, plus de 8 300 km ont été parcourus par les citoyens membres de l’équipe de la Ville de Sainte-Julie, qui ont contribué avec enthousiasme aux 2 057 136 km amassés sur l’application de l’événement.