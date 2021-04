L’Expérience Tremblay écrit par un Bouchervillois

Après avoir quitté la vie publique le 5 novembre 2012, l’ancien maire de Montréal est réapparu dans l’actualité avec la sortie de son livre L’Expérience Tremblay, rédigé par l’avocat et résident de Boucherville Claude Laferrière.

Ce livre est un document de référence qui trace le bilan du parcours professionnel de Gérald Tremblay, tant sur la scène provinciale que sur la scène municipale. Son contenu ne revient pas sur les événements qui l’ont conduit à se retirer de ses fonctions, en tant que maire, afin d’aller à l’essentiel du message qu’il souhaitait livrer. Cet ouvrage n’est pas non plus un prétexte pour annoncer son retour en politique.

L’Expérience Tremblay publié chez l’éditeur juridique Wilson & Lafleur compte 376 pages, 1 100 notes de bas de page et 4 000 références, où se trouvent des mentions d’articles de presse correspondant aux faits relatés par l’auteur.

« Il s’agit, ni plus ni moins, d’un livre d’histoire du Québec et de Montréal », fait savoir Claude Laferrière. « Malgré la fin abrupte d’un engagement politique qui s’est échelonné sur plus de trois décennies, on peut dire sans se tromper que Gérald Tremblay a accompli de grandes choses », affirme l’auteur qui a reçu la médaille du gouverneur général en 2005 pour « service distingué » (service correctionnel), ainsi que la médaille du jubilé de diamant (en 2012), pour le rôle qu’il a joué auprès des victimes d’actes criminels.