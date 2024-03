Dès le 1er avril: les collectes aux deux semaines

À compter du 1er avril, les camions qui ramassent les ordures ménagères et les matières recyclables ne passeront qu’aux deux semaines à Boucherville. Moins de gaz à effet de serre seront produits et moins de déchets seront acheminés vers les sites d’enfouissement car la Ville espère que les citoyens effectueront un meilleur tri à la source.

Il s’agit d’un projet pilote qui permettra à la Ville de « suivre et d’adhérer dans la mesure du possible aux actions du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux objectifs du plan d’action de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec afin de réduire les quantités de matières enfouies », explique au journal la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Huit secteurs

Le territoire sera divisé en huit secteurs qui seront desservis sur plusieurs journées.

« Ce changement de fréquence peut susciter des préoccupations quant au volume des bacs, convient la ville. Toutefois, selon l’expérience vécue au sein d’autres municipalités, la majorité des ménages parvient à gérer les matières collectées toutes les deux semaines », indique la Ville dans un communiqué de presse.

Un meilleur tri

Mme Lavigne signale que la Ville souhaite encourager la participation à la collecte des matières organiques pour doubler les tonnages, et sensibiliser les citoyens à bien trier les matières recyclables. « Cela aura un effet positif sur la réduction des tonnages de déchets.»

Pour ce qui est de la collecte municipale, 8 910 tonnes de déchets ont été collectées pour l’année 2022. Cela représente la majorité du territoire bouchervillois, à l’exception de certain(e)s industries, commerces et institutions (ICI) et complexes résidentiels importants qui ne sont pas desservis par la collecte municipale, mais par une collecte privée.

Selon les données sur la réalité municipale québécoise produites par Recyc-Québec et le gouvernement du Québec, au niveau municipal (pour l’ensemble du Québec), les matières organiques représentent toujours une part importante des matières éliminées, soit 46 %, alors que dans le secteur ICI, elles ne représentent plus que 27 % du total éliminé.

Les matières recyclables enfouies représentent 22 % des matières éliminées, alors que dans le secteur ICI, cette proportion s’élève plutôt à 35 %.

Pas d’économie

« Cette modification de fréquence ne permet pas de diminuer le budget de la municipalité. La gestion des matières résiduelles a entrainé des dépenses supplémentaires d’environ 9 % sur la tarification des collectes du budget 2024 malgré un grand effort pour contrôler les coûts des collectes notamment en ajustant leur fréquence. L’ajustement des fréquences et la création des secteurs font donc partie des solutions pour amoindrir les impacts de ces hausses », mentionne Mme Lavigne

Collectes inchangées

Pour les copropriétés en projet intégré, les multiplex de neuf logements et plus, les écoles, les institutions, les commerces et les industries (ICI), les collectes de matières recyclables seront maintenues toutes les semaines.

En ce qui a trait aux collectes de matières organiques et de résidus verts, aucun changement n’est prévu. Elles demeurent chaque semaine.