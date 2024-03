Boucherville championne du recyclage de piles

Les Bouchervillois ont été nombreux à déposer leurs piles qui ont perdu leur charge dans les conteneurs de récupération mis en place dans les édifices municipaux, tellement, que la Ville s’est vu décerner le Prix du Leader en durabilité pour l’année 2023 par Appel à Recycler.

L’année dernière, la Ville de Boucherville a recueilli 2 166 kilogrammes de piles. Elle a contribué à l’établissement d’un record pour Appel à Recycler, qui a vu ses collectes augmenter de 23 %.

« En recevant cette distinction, Boucherville rejoint un groupe sélect de détaillants, recycleurs de déchets, entreprises et municipalités qui contribuent au maintien d’une norme de haut niveau en matière de détournement des déchets et d’excellence en environnement », indique la Ville dans un communiqué de presse.

Seconde vie

Les piles récupérées sont détournées des sites d’enfouissement où les métaux toxiques peuvent nuire à l’environnement.

Elles sont transportées à des centres de consolidation où elles sont triées selon leur poids et leur type, puis envoyées au centre de recyclage où elles sont triées et transformées.

Les transformateurs extraient ensuite des produits chimiques et des métaux qui servent à la fabrication de nouveaux produits.

Le programme Recyclez vos batteries Canada explique que les piles rechargeables peuvent être recyclées en de nouvelles piles et batteries à base de plomb.

Les piles alcalines à usage unique peuvent être recyclées en acier et en de nouveaux produits comme de la crème solaire et des granulats à béton.

Les piles au lithium ou au nickel peuvent être recyclées en d’autres produits comme de l’argenterie, de l’acier inoxydable, des bâtons de golf et d’autres piles et batteries.



Ça tombe pile !

Appel à Recycler est le principal organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada. Il a récupéré en 2023 plus de 5,8 millions de kilogrammes de piles et batteries usagée. C’est un record, précise l’organisme.

Depuis sa création en 1997, il a détourné environ 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens.

Le Québec a encore une fois dépassé les objectifs de collecte provinciaux, avec 1,8 million de kilogrammes collectés et recyclés (954 000 kg en Colombie-Britannique; 121 000 kg en Saskatchewan; 206 000 kg au Manitoba)

La Ville de Boucherville a installé des collecteurs de piles, de cellulaires et de cartouches d’encre dans plusieurs édifices municipaux.