Championnes provinciales en ringuette

Lors du récent week-end de Pâques se tenait le Championnat provincial de ringuette A et B 2024 sur la Rive-Sud de Montréal et l’équipe de l’Orbite de Boucherville dans la catégorie Junior B a raflé les grands honneurs pour être proclamée championne provinciale.



Pour ces joueuses passionnées de ringuette de Boucherville et de Varennes, cette médaille d’or venait conclure une saison hors du commun puisqu’elles ont remporté quatre tournois ainsi que le titre de championnes régionales. En 39 parties jouées, elles ont récolté 38 victoires grâce à 217 buts marqués et seulement 43 buts accordés, en plus de décrocher 6 médailles d’or.



Les entraîneurs ont avoué que les secrets de ces succès sont le fruit de l’harmonie entre les joueuses, leur détermination, le plaisir de jouer ensemble, le travail d’équipe à 100 % et le désir d’atteindre leurs objectifs.



Ce beau parcours n’aurait pas été possible aussi sans le dévouement et la passion de leurs entraîneurs, soit Annie Miron, Yves Gauthier, Martin Parenteau et Karl Jahnke. Merci également aux parents pour les encouragements et le soutien qui ont aidé les joueuses à devenir… une équipe de rêve!