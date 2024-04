Pissenlits à Sainte-Julie et Varennes: en mai laissez-les pousser

Le Mouvement pour la protection de la biodiversité est à nouveau lancé par la MRC de Marguerite-D’Youville afin de laisser des parcelles de terrain sans tonte durant le mois de mai pour aider la biodiversité, et en particulier les pollinisateurs. Les villes de Sainte-Julie et Varennes ont emboîté le pas en invitant leurs citoyens à faire de même.



Dans le cadre de cette initiative environnementale, les gens peuvent participer en laissant leur terrain sans tonte, mais aussi en adoptant certaines habitudes favorables aux insectes pollinisateurs, notamment en n’enlevant pas les pissenlits sur leurs gazons, puisqu’elles sont parmi les fleurs qui poussent le plus tôt au printemps. Il est par contre conseillé de tondre ceux-ci lorsqu’ils deviennent en akène, c’est-à-dire en petite boule blanche, pour éviter la propagation du pollen.



Les pollinisateurs sont responsables de la pollinisation de près de 70 % des plantes cultivées ici. Afin de les aider, les citoyens peuvent aussi ajouter des semences de trèfle, des fleurs ainsi que des arbres ou un petit jardin sur leurs terrains pour attirer les pollinisateurs.



Les villes de Sainte-Julie et Varennes encouragent donc leurs citoyens à retarder la tonte de leur gazon pour laisser le temps aux pollinisateurs de se nourrir du nectar des pissenlits.



Dans le but de montrer l’exemple, la Municipalité de Sainte-Julie s’est engagée à retarder la tonte sur le terre-plein du boulevard des Hauts-Bois ainsi que le long de la piste cyclable entre la rue de Genève et l’extrémité sud de la piste cyclopédestre de la CMM.



À Varennes, des espaces de vie pour la biodiversité seront aménagés aux parcs des Scouts et du Souvenir, ainsi que dans certains secteurs des parcs de la Commune et Saint-Charles.