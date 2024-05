85 000 $ pour la tenue du Lumifest 2024

Les élus de Longueuil ont accordé une aide financière de 85 000 $ à Asphalte diffusion concernant l’organisation du Lumifest 2024.



Événement d’avant-garde branché sur les dernières tendances en technologie des arts numériques, le Lumifest sera de retour pour une 8e édition cet automne. Selon la Ville, l’insertion dans un milieu patrimonial et authentique confère à cet événement des qualités additionnelles à très fort potentiel.



La Ville espère par la tenue de cet événement accroître le rayonnement de Longueuil en créant un rendez-vous annuel incontournable.



Par ailleurs, cet événement innovant et automnal bonifie l’offre existante sur la rue Saint-Charles Ouest en l’animant pendant une période moins achalandée, en plus de clore la période où la rue est piétonne.



L’an passé la 7e édition de cet événement, qui se tenait du 28 au 30 septembre, a accueilli plus de 40 000 festivaliers