Des bourses de la Fondation Aléo pour deux athlètes de Sainte-Julie

Le 7 mai, 23 athlètes ont reçu pas moins de 100 000 $ en bourses et en services de soutien de la part de la Fondation Aléo. Parmi eux, on remarquait deux jeunes de Sainte-Julie, soit Samuel Darveau et Félix Hamel, qui se sont distingués tant par leurs performances dans leur sport que pour leurs résultats scolaires.



Samuel Darveau est un patineur de vitesse sur courte piste de 20 ans qui a reçu pour sa part une bourse de 4 000$. Lors des Jeux du Canada qui se déroulaient à l’hiver 2023, il a décroché quatre médailles, dont une en or et trois de bronze. L’étudiant en sciences humaines au cégep Édouard-Montpetit entend poursuivre ses études afin d’enseigner au primaire ou alors en psychologie.



De son côté, Félix Hamel s’est illustré en cyclisme sur route, alors qu’il étudie également en sciences de la nature, profil santé, au cégep Édouard-Montpetit. L’athlète de 20 ans a reçu une première bourse de 2 000$ de la part de la Fondation Aléo. En 2023, le jeune homme a remporté le critérium aux Championnats québécois élites de cyclisme.