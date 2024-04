Visite des évaluateurs mandatés à Varennes et Sainte-Julie

À Sainte-Julie et Varennes, des évaluateurs mandatés par les deux villes visiteront les propriétés du territoire pour dresser un inventaire des immeubles afin de procéder à la tenue à jour du rôle d’évaluation.



À Sainte-Julie, des évaluateurs de la firme JP Cadrin et associés ont été désignés par la Ville afin d’entreprendre les visites des demeures qui s’échelonneront tout au long de l’année. Les évaluateurs disposent d’une carte d’identité avec photo émise par la Municipalité. Les visites se déroulent du lundi au samedi et elles s’effectuent présentement dans les districts 5, 6 et 7.



Selon la Loi sur la fiscalité municipale, la vérification de l’exactitude des données recueillies sur chaque immeuble doit être faite au moins tous les neuf ans. Le rôle d’évaluation foncière est quant à lui un inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire et il est déposé tous les trois ans. Il indique la valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle ou marchande. Ces données sont notamment utilisées pour le calcul de la taxation.



À Varennes



À Varennes, c’est la firme Cévimec-BTF, membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, qui est mandatée pour procéder à la tenue à jour du rôle d’évaluation. Des techniciens de la firme visitent présentement certaines propriétés sur le territoire et doivent présenter une lettre d’attestation aux occupants afin de confirmer leur légitimité.

La Ville a précisé qu’en cas de doute face à une sollicitation à domicile, il est possible d’exiger le permis délivré par la Ville. Il est également possible de communiquer avec le Service aux citoyens de la Ville de Varennes au 450 652-9888, poste 1455, afin de s’assurer de la légitimité du solliciteur.



Il est à noter qu’une entreprise désirant effectuer une sollicitation à domicile doit préalablement obtenir un permis à cet effet. Les entreprises suivantes possèdent un permis à Varennes, soit la firme Cévimec-BTF, UNICEF (valide jusqu’au 4 juin), Weed Man entretien de pelouse (valide jusqu’au 4 juin) et Bell Canada (valide jusqu’au 6 août).