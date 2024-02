Parahockey :Jonathan Daigle, la plus jeune recrue de l’équipe canadienne

À 15 ans, Jonathan Daigle est le plus jeune joueur de l’équipe canadienne de parahockey. Le Bouchervillois a été repêché en décembre dernier et quelques jours plus tard, lui et ses coéquipiers ont mis la main sur une médaille d’argent lors de la Coupe de parahockey 2023 disputée à Ouispamsi, au Nouveau-Brunswick.



C’est une entrée sur la scène internationale mémorable pour la nouvelle recrue qui pourra acquérir de l’expérience auprès des membres de l’équipe nationale.



Cette formation compte des joueurs qui ont remporté des médailles à la Coupe internationale de parahockey 2023 à Ostrava, en Tchéquie, au Championnat mondial de parahockey sur glace 2023 de la WPIH à Moose Jaw, en Saskatchewan et aux Jeux paralympiques d’hiver de 2022 à Beijing, en Chine.



Le parahockeyeur a été sélectionné par Équipe Canada après avoir participé à un camp d’évaluation et quelques tournois. Ses coéquipiers ont entre 20 et 30 ans.



« Être recruté par l’équipe canadienne est incroyable! C’est un rêve d’enfance qui se réalise ! »

-Jonathan Daigle



Jonathan Daigle joue comme ailier gauche et pratique le parahockey depuis l’âge de 8 ans. Il a commencé avec les Pirates de Montréal et a été recruté, il y a deux ans, par Équipe Québec, et en fait encore partie.



Son handicap est dû à une amputation à la jambe gauche qui a été nécessaire à la suite d’une malformation congénitale.



Le parahockeyeur fréquente l’école de Mortagne en quatrième secondaire au programme d’éducation internationale.

Il s’entraine environ deux fois par semaine avec les Québécois qui font partie d’Équipe Canada, à l’aréna de Verdun ou au centre multisports de Varennes.



Il participe également à des camps d’entraînement avec Équipe Canada environ une fois par mois (à différents endroits au pays), en plus des tournois. Il est allé au cours des derniers mois au Nouveau-Brunswick, à Calgary, à Toronto et aux États-Unis. Il retournera d’ailleurs au pays de l’Oncle Sam au cours de l’hiver.

L’adolescent s’entraîne aussi hors glace environ deux fois par semaine.

« C’est le résultat de tout l’acharnement que je mets dans ce sport depuis que je suis petit. C’est un grand pas vers mon objectif ultime: aller aux Jeux paralympiques. Idéalement en 2026, mais au plus tard en 2030 », exprime-t-il.