17 pharmacies de Boucherville, Sainte-Julie et de Varennes offriront le vaccin contre la COVID-19

Les Bouchervillois, Julievillois et Varennois n’auront que l’embarras du choix pour recevoir le vaccin contre la COVID-19, car au moins 17 pharmacies du territoire offrent ou offriront le fameux vaccin tant attendu à compter de cette semaine.

Les succursales des pharmacies Jean-Coutu du boulevard du Fort-Saint-Louis et du boulevard de Montarville sont au nombre des nouveaux centres de vaccination. Proxim, de la rue Samuel-De Champlain, Pharmaprix du boulevard du Fort-Saint-Louis, Familiprix, du boulevard de Montarville, Uniprix rue d’Avaugour, la pharmacie située dans le magasin Costco sur le chemin de Touraine, ainsi que Pharmaprix, également sur le chemin de Touraine contribuent également à la vaccination.

Du côté de Varennes, quatre pharmacies se joignent au mouvement, soit Familiprix du boulevard de la Marine, les pharmacies Jean-Coutu, route Marie-Victorin, et la succursale du boulevard René-Gaultier, ainsi qu’Uniprix du chemin du Petit-Bois.

À Sainte-Julie, cinq pharmacies offriront la vaccination, soit Jean Coutu de la montée Sainte-Julie et celui du boulevard des Hauts-Bois, Uniprix de la rue Principale et du chemin du Fer-à-Cheval, ainsi que la pharmacie Brunet, rue de Normandie.

Ces 17 nouveaux points s’ajoutent aux deux centres ouverts depuis maintenant un mois à Boucherville, soit le Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et l’Hôtel Mortagne.

En se rendant sur le site Internet « www.clicsante.ca », les citoyens des trois villes peuvent d’abord vérifier les disponibilités dans les pharmacies identifiées, mais aussi se rendre dans les municipalités environnantes, dont le secteur est de Longueuil où l’on retrouve les pharmacies Proxim rue Adoncour, Familiprix sur le boulevard Marie-Victorin, dans le secteur Fatima ainsi que « l’Espace Rodi », situé également sur le boulevard Marie-Victorin, juste à l’est de la compagnie Pratt & Whitney.

Selon les plus récentes statistiques, 1 016 personnes sont actuellement atteintes du virus en Montérégie.



Plus de 225 000 personnes vaccinées

44 937 citoyens de la Montérégie ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont 778 entre le 28 mars et le 4 avril.

Les éclosions sont en augmentation dans tous les milieux avec un total de 70 éclosions actives en Montérégie, dont 32 dans les entreprises, 23 dans les écoles, 9 dans les garderies, 5 en milieu de vie fermé ou de soins et 1 dans un autre milieu ou un événement. Ce sont 14 éclosions de plus que la semaine dernière.

Pour l’instant, les hospitalisations semblent stables dans la région, avec une moyenne de 25 nouveaux patients à l’hôpital par semaine. Actuellement, 51 patients sont hospitalisés en raison de complications liées à la COVID-19 en Montérégie. Une baisse de 8 depuis une semaine.

Bonne nouvelle s’il en est une, jusqu’à présent, 224 468 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (en date du 6 avril) et, s’il faut se fier aux plus récentes annonces gouvernementales, la vaccination va s’accélérer au cours des prochaines semaines avec l’annonce de l’accès de la vaccination aux 60 ans et plus ainsi qu’à certains groupes de travailleurs à risque.