800 joueuses de ringuette à Boucherville

Deux équipes de l’Orbite de Boucherville ont remporté autant de médailles d’or lors de la 37e édition du tournoi de ringuette qui se tenait du 16 au 21 janvier au Centre des glaces Gilles-Chabot.

L’événement a accueilli plus de 60 équipes et environ 800 joueuses âgées entre 5 et 25 ans provenant de Boucherville, de Varennes et de plusieurs autres régions du Québec et même d’Edmonton.



Les équipes de l’Orbite de Boucherville se sont particulièrement démarquées en se rendant en finale dans les catégories Junior A, Junior B, Inter A et Inter B. L’équipe junior B a remporté la médaille d’or avec la marque de 5-0 contre les Rockets de Roussillon. L’équipe inter B a également obtenu l’or avec la marque de 2-1 contre les Abeilles de St-Hyacinthe.



« Je suis très fier de voir toute cette effervescence entourant la tenue du tournoi. Il y avait beaucoup d’ambiance, des centaines de spectateurs en provenance des quatre coins du Québec et les joueuses ont fait preuve de détermination. La ringuette est définitivement un sport en plein essor et j’espère qu’un tournoi comme celui que nous organisons ici à Boucherville pourra donner le goût à d’autres jeunes filles de s’initier à ce sport », a indiqué Louis Nagy, président de l’Organisation Ringuette Boucherville.

« Je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont pris part à l’organisation du tournoi et qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur expertise, et sans qui, l’événement ne serait possible. Je remercie également tous les commanditaires et partenaires pour leur appui », a poursuivi M. Nagy.



Notons que plusieurs dignitaires ont également pris part à l’événement dont la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Madame Suzanne Roy, qui a assisté à la finale dans la catégorie Novice C durant laquelle les équipes de Sainte-Julie et de Gatineau se sont affrontées. Madame Roy a pu remettre les médailles aux joueuses des deux équipes, dont l’or, à l’équipe de Gatineau.