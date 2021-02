De nombreux postes pour les étudiants offerts à la Ville de Sainte-Julie

COMMUNIQUÉ – La Ville de Sainte-Julie a lancé sa campagne de recrutement annuel visant à pourvoir des dizaines de postes étudiants pour l’été 2021.

Les étudiants intéressés à occuper un poste à la Ville de Sainte-Julie doivent entre autres être âgés de 16 ans au début de la période de travail, être étudiants pendant l’année scolaire 2020-2021 et être inscrits à temps plein pour l’automne 2021, avoir leur domicile permanent à Sainte-Julie et être entièrement disponibles pour toute la période des activités et selon l’horaire de travail prévu au poste convoité.

Des dizaines de postes sont offerts dans les camps de jour, que ce soit comme animateur ou surveillant-animateur. Des postes sont aussi offerts au parc Edmour-J.-Harvey comme préposé aux prêts d’embarcations et à la bibliothèque comme animateur à l’escouade du livre.

De nombreux postes sont aussi offerts au Service des infrastructures où les étudiants auront la chance de travailler à l’extérieur tout l’été et d’effectuer diverses tâches en horticulture, en entretien des parcs et espaces verts et au soutien des activités spéciales.

L’ensemble des postes offerts, les conditions de travail et la marche à suivre pour poser sa candidature sont disponibles sur le site Web de la Ville dans la section emplois. Les étudiants ont jusqu’au 7 mars pour envoyer leur candidature. De nombreux postes sont aussi souvent offerts dans différents domaines. Tous les détails sont dans la section emplois du site Web de la Ville.

La Ville rejoint les jeunes sur TikTok

Afin de rejoindre directement les jeunes de 16 ans et plus, la Ville de Sainte-Julie a notamment utilisé le réseau social TikTok pour leur présenter les avantages de travailler à la Ville pour la saison estivale. Mettant en vedette des jeunes qui ont travaillé à la Ville dans les dernières années, les courtes vidéos, typiques de ce réseau social, mettent l’accent sur la possibilité de travailler dehors tout l’été avec de nombreux jeunes dynamiques.

