Emplois étudiants: Sainte-Julie lance sa campagne « Cet été, embarque dans gang ! »

La Ville de Sainte-Julie lance cette semaine sa campagne de recrutement annuelle sous le thème « Cet été, embarque dans gang ! » visant à pourvoir près d’une centaine de postes étudiants pour la saison estivale 2024.



Au Service des loisirs, de nombreux postes sont offerts dans les camps de jour, que ce soit comme animateur, surveillant-animateur ou accompagnateur d’enfants ayant des besoins particuliers. Des emplois sont aussi disponibles au parc Edmour-J.-Harvey comme préposé aux prêts d’équipements sportifs et à la bibliothèque comme animateur de l’escouade du livre. Plusieurs postes sont aussi offerts au Service des infrastructures et gestion des actifs. Les étudiants auront la chance de travailler à l’extérieur tout l’été et d’effectuer diverses tâches en horticulture et en entretien des parcs et espaces verts.



Les étudiants intéressés à occuper un poste à la Ville de Sainte-Julie doivent, entre autres, être âgés de 16 ans au plus tard le 30 septembre 2024, être étudiants pendant l’année scolaire 2023-2024 et être inscrits à temps plein pour l’automne 2024. Les candidats ayant leur domicile permanent à Sainte-Julie seront privilégiés dans le processus d’embauche.



L’ensemble des postes offerts, les conditions de travail et la marche à suivre pour faire parvenir sa candidature sont disponibles sur le site Web de la Ville dans la section Emplois disponibles. Les étudiants ont jusqu’au 24 mars 2024 pour envoyer leur candidature.



Cet été, embarque dans gang !



Afin d’attirer les Julievillois de 16 ans et plus, la Ville de Sainte-Julie a créé la campagne « Cet été, embarque dans gang ! ». Cette campagne mettra de l’avant les avantages de travailler à la Ville de Sainte-Julie pendant la saison estivale, notamment les horaires de travail de jour, la complicité et les amitiés développées durant l’été et le plaisir entourant l’emploi. La Ville diffusera de courtes vidéos sur ses différents médias sociaux, tels que Facebook, Instagram et TikTok.