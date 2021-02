31e Semaine nationale de prévention du suicide: parler du suicide pour sauver des vies

La dernière année a pu être difficile pour plusieurs. Isolement, insécurité, perte d’emploi, deuil… Dans ce contexte, on peut comprendre que différents organismes aient choisi de miser sur la Semaine nationale de prévention du suicide. La 31e édition de l’événement se déroule jusqu’au 6 février.

Près de chez nous, trois organismes de la Montérégie œuvrant en santé mentale, incluant L’Arc-en-ciel des Seigneuries de Varennes, proposent notamment un événement virtuel qui aura lieu le 3 février prochain à 19 h.

La rencontre est organisée en collaboration avec les organismes Le Versant de Vaudreuil-Dorion et Au Second Lieu de Saint-Hubert.

Sous le thème De l’auto-soin à l’entraide collective : Quels sont les impacts de l’entraide en santé mentale?, l’événement réunit quatre conférenciers invités, soit l’infirmière et psychothérapeute de formation Annie Pavois, le chercheur et professeur associé au département de sociologie de l’Université de Montréal, Baptiste Godrie, la psychologue June Dupé, ainsi que Lorraine Piché, utilisatrice et animatrice au Versant. La durée approximative est de 90 minutes.

L’objectif de cette rencontre, à laquelle les internautes peuvent assister gratuitement, est de fournir un espace de discussion. Une proposition qui arrive à un moment de l’année durant lequel certains individus peuvent se sentir plus fragiles. L’organisme offre par ailleurs d’autres activités virtuelles. Pour en prendre connaissance, sélectionnez l’onglet Calendrier du site de L’Arc-en-ciel des Seigneuries.

Dis-le dans tes mots

Pour une quatrième année, la campagne nationale ayant pour thème Parler du suicide sauve des vies est déployée par l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) et ses partenaires. L’organisme a d’ailleurs lancé ces derniers jours une capsule vidéo portant le titre Dis-le dans tes mots. L’objectif est d’inciter les gens à briser le silence autour de ce sujet tabou et d’amorcer la discussion. L’AQPS invite par ailleurs les personnes concernées à visiter le site CommentParlerDuSuicide.com. Le tout, afin de s’informer sur la façon d’aborder le sujet avec un proche à risque.

L’association rappelle que le site Suicide.ca a également été mis en ligne il y a quelques mois, lequel permet aux internautes d’avoir accès à un service d’intervention par clavardage, ainsi qu’à un lot d’informations et d’outils créés à l’intention des utilisateurs.