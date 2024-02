Semaine de prévention du suicide du 4 au 10 février

La Semaine de prévention du suicide est un événement qui a lieu chaque année au Québec

Pour cette 34e édition, la Semaine de prévention du suicide 2024 est marquée par le thème « Mieux vaut prévenir que mourir ».



Pourquoi une semaine de prévention?

Chaque jour au Québec, trois (3) personnes décident de mettre fin à leur vie, laissant un vide pour leurs proches.



Ces statistiques, provenant de l’Institut national de santé publique du Québec, révèlent également qu’un peu plus de 3 700 hospitalisations sont liées à des tentatives de suicide chaque année, soit plus de 10 hospitalisations par jour.



Une disparité significative entre les genres se dégage également des statistiques, avec un taux de suicide trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes au Québec.



Contribuer à la prévention du suicide est une démarche qui peut être à la fois personnelle et collective. Voici quelques exemples d’actions qui peuvent être faites durant la Semaine de prévention du suicide :



s’informer et découvrir les mythes sur le suicide peut contribuer à combattre le tabou entourant ce sujet;

oser parler du suicide avec son entourage permet d’initier une conversation ouverte sur la santé mentale et de créer un environnement propice à l’empathie et au soutien;

participer à la campagne #oseparlerdusuicide est un autre moyen de briser les tabous entourant le suicide, d’encourager les discussions, ainsi que de partager des ressources.

Si vous vivez de la détresse, avez perdu quelqu’un par suicide ou vous inquiétez pour un proche, vous pouvez obtenir de l’aide d’un·e intervenant·e en contactant le service de soutien par clavardage ou par texto de suicide.ca, ou en composant le 1 866 APPELLE (277-3553).



Ces services sont offerts 24/7 partout au Québec.



Tout sur la Semaine de prévention

La Semaine de prévention du suicide est un évènement de sensibilisation et de mobilisation initié par l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) depuis 1991. Elle a pour objectif de sensibiliser la population et les décideurs à l’ampleur du problème, de faire connaitre les ressources d’aide au Québec (dont suicide.ca et la ligne 1 866 APPELLE), de normaliser la demande d’aide, et de favoriser la prise de parole en lien avec le suicide.