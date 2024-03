Sainte-Julie: des activités pour prévenir la délinquance

Le printemps approche et peut-être même plus vite qu’on le croit, étant donné les soubresauts de dame Nature. À la Ville de Sainte-Julie, on se prépare déjà en vue de cette saison chargée et on prévoit proposer aux jeunes des activités variées afin de prévenir la délinquance sur le territoire.



Lors de l’assemblée publique du 13 février, la Municipalité a autorisé le directeur du Service des loisirs à déposer une demande d’aide financière de 50 000 $ dans le cadre du Programme de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture (PPDSAC) du ministère de la Sécurité publique du Québec.



Ce programme vise à offrir des activités aux jeunes âgés de 12 à 18 ans en situation de vulnérabilité ou susceptibles de s’engager dans un parcours délinquant. Ces activités deviennent un moyen d’entrer en contact avec les jeunes ciblés et de créer un lien de confiance avec eux afin qu’ils bénéficient de modèles positifs et d’interventions individualisées qui répondent à leurs besoins.



« La subvention nous permettrait de réaliser des activités variées », a expliqué en entrevue Camille Richard, du Service des communications et relations avec les citoyens de la Ville. « Pour le moment, elles ne sont pas définies de manière précise. Cependant, il y aurait des activités sportives en plein air, des ateliers d’art, la création d’œuvres d’art dans des lieux publics avec les jeunes et des artistes ainsi que l’organisation d’une fin de semaine sportive à l’extérieur de la ville avec des intervenants de la Maison des jeunes. »



« L’ensemble de ces activités sont conditionnelles à l’obtention de la subvention », a-t-elle précisé.