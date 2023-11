Varennes souligne la « Grande semaine des tout-petits »

Des petits mais des grands aussi dont la ministre de la Famille, Suzanne Roy, ont officiellement levée le drapeau de la « Grande semaine des tout-petits » devant l’Hôtel de ville de Varennes, lundi dernier, pour bien marquer la Journée mondiale de l’enfance. La cérémonie tenue à Varennes a en fait été imitée dans plus de 400 villes et municipalités à travers le Québec participent simultanément à une levée de drapeaux symbolique, affichant le drapeau de la Grande semaine des tout-petits (GSTP) au mât de leur hôtel de ville. Outre la ministre, le maire de la ville de Varennes et président de l’Union des municipalités, Martin Damphousse, était de l’événement tout comme la mairesse de Brossard et présidente d’Espace MUNI, Doreen Assaad, ainsi que des représentantes d’organismes dédiés et, bien sûr, des tout-petits du Centre de la Petite Enfance Matin Soleil.

« A Varennes comme à travers le Québec, c’est un immense élan de solidarité à l’égard de nos tout-petits. C’est d’ailleurs là l’objectif de la GSTP : ouvrir le dialogue sur les enjeux qui touchent directement les tout-petits, sensibiliser, amorcer des réflexions et identifier des pistes de solutions, collectivement, pour renforcer l’importance des droits des enfants comme moyen de prévention et de réduction des inégalités sociales » a déclaré Élise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

Pour la ministre Suzanne Roy « c’est essentiel de prendre le temps de réfléchir, ensemble, comment nous pouvons en faire plus pour ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. La Journée mondiale de l’enfance nous rappelle également que le Québec est un précurseur dans le monde de la petite-enfance.

Enfin, le maire de Varennes Martin Damphousse se dit « fier que Varennes se distingue par ses infrastructures de qualité et ses programmes d’activités conçus pour aider et accompagner les familles dans l’épanouissement de leurs tout-petits. »