Guy Lafleur intègrera la toponymie de Longueuil

Les élus ont accepté la recommandation du Comité de toponymie de la Ville de Longueuil de retenir le nom de Guy Lafleur dans sa banque de noms pour usage futur. Ils ont également accepté un changement de nom et deux corrections à des noms déjà adoptés.

Le nom de Guy Lafleur, vedette du Canadien de Montréal et grand joueur de hockey, a été ajouté à la banque de noms du Comité dans l’attente de lui attribuer une reconnaissance appropriée. L’ancien numéro 10 est décédé le 22 avril 2022 à l’âge de 70 ans.

Par ailleurs, le parc Gentilly Est, situé dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil, sera renommé parc Josette-Jacques. Ce changement sera officialisé auprès de la Commission de toponymie du Québec suivant un délai d’un an à la suite du décès, soit en septembre 2024.

Josette Jacques a été grandement impliquée dans la communauté longueuilloise, notamment dans le milieu scolaire, au Regroupement des femmes haïtiennes de Longueuil, et dans l’organisation du Mois de l’histoire des Noirs de Longueuil.

Enfin, l’odonyme rue Henri-Monjeau sera remplacé par rue Henri-Mongeau afin de rectifier l’erreur orthographique survenue lors de l’adoption de la résolution au moins d’août 2021.

Il est également proposé de remplacer l’odonyme parc Armand-Bruno par parc Armand-Bruneau, afin de rectifier une autre erreur orthographique et d’effectuer la correction du panneau de signalisation.

Proposition rejetée

Le Comité de toponymie a recommandé de nommer «place des Seigneurs-Le Moyne» le lieu où se trouve le monument Charles Le Moyne, situé à l’intersection du chemin de Chambly et de la rue Saint-Élisabeth, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil, et d’y installer un panneau de signalisation à cet effet. Mais à la recommandation du Comité exécutif, la mairesse Catherine Fournier a demandé et obtenu le rejet de cette proposition.