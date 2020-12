Fondation Véro & Louis: offrez-vous une tuque « Différent comme toi » pour faire la différence!

Présentée par Lowe’s Canada et propulsée par Rouge FM, la Fondation Véro & Louis est heureuse de lancer une nouvelle campagne de financement qui invite la population à se procurer une tuque dont le slogan , « Différent comme toi » , célèbre à la fois la différence et l’unicité. Vous la procurer est un geste de cœur qui garde la tête au chaud!



« Étant donné les mesures de confinement qui empêchent tout événement de collecte de fonds, et parce que la campagne de t-shirts a été un franc succès depuis trois ans, nous avons eu l’idée de mettre en place une campagne de tuques « Différent comme toi » puisque c’est, avec le temps, devenu le slogan de la Fondation. De plus, ce message rassembleur nous permet de sensibiliser positivement la population à notre mission de créer des lieux adaptés aux besoins des adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Et avec l’hiver qui s’en vient, acheter une tuque pour se garder au chaud en posant un geste généreux, ça fait du bien! », affirment Véronique Cloutier et Louis Morissette, co-fondateurs de la Fondation Véro & Louis.



Dès aujourd’hui, les gens peuvent se procurer cette tuque au coût de 30 $ sur le site de la Fondation Véro & Louis fondationverolouis.com . Offertes en taille unique et pour tous, les tuques existent dans deux modèles : à rebord de style beanie gris pâle et à grosses mailles gris foncé.



Tout comme pour les t-shirts, la livraison des tuques achetées en ligne sera assurée par Groupe TAQ, une entreprise de la ville de Québec qui embauche majoritairement des employés vivant avec une limitation fonctionnelle, comme le trouble du spectre de l’autisme.



Les profits de cette campagne permettront à la Fondation Véro & Louis de poursuivre sa mission de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes autistes de 21 ans et plus, afin qu’ils s’épanouissent tout au long de leur vie.



La Fondation Véro & Louis remercie sincèrement ses précieux partenaires de la campagne, dont le présentateur officiel Lowe’s Canada et le partenaire média Rouge FM, ainsi que ses collaborateurs : Image Folie, la photographe Sarah Laroche, et Bruno Terroux au design.



Pour tous les détails sur la campagne de tuques « Différent comme toi » et la Fondation, rendez-vous au fondationverolouis.com .



Vous pouvez aussi suivre le mot-clic #differentcommetoi sur les médias sociaux.



À PROPOS DE LA FONDATION VÉRO & LOUIS

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis s’est donné comme mission de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes de 21 ans et plus, vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, afin qu’ils puissent s’y épanouir, tout au long de leur vie. L’inauguration de la première maison à Varennes est prévue en 2021.