Le Défi 25 à la recherche d’un nouveau chef

Comme chaque hiver depuis 8 ans, Martine Loiselle prépare le Défi 25, campagne de financement pour le Centre de Prévention du Suicide de Montréal (anciennement Suicide Action Montréal) durant laquelle elle cuisine des milliers de biscuits tout le mois de mars.

Cette année revêt toutefois un caractère différent. Il s’agit de sa dernière année à la tête de l’initiative.



Depuis ses débuts, la collecte de fonds a amassé environ 58 000$ pour l’organisme en prévention du suicide. Si Martine Loiselle avait initialement lancé la campagne en hommage à son fils Francis, qui s’est enlevé la vie à l’âge de 25 ans en 2015, elle estime aujourd’hui avoir rempli sa mission.



«Ça m’a permis de passer à autre chose, de faire évoluer ça positivement. Mais là, je vais penser à moi un petit peu plus», affirme la résidente de l’arr. de Saint-Hubert.



Cela ne signifie cependant pas que le Défi 25 mettra la clé à la porte à la suite de l’édition 2024. Sa fondatrice souhaite plutôt remettre le projet à une personne prête à prendre la relève.



«On l’a tellement testé ce modèle-là, il est facile à appliquer. C’est clé en main», assure-t-elle, en précisant qu’elle sera heureuse d’aider son successeur.



«Quand il arrive un drame comme ça dans une famille, on veut perpétuer sa mémoire. On se demande ce que l’on peut faire. Il y en a qui pensent partir une fondation, une fiducie. Le Défi 25, c’est un moyen qui est intéressant, parce que tu peux rallier les amis de la famille, les amis de la personne. Tu peux aller chercher plein de monde», ajoute Martine Loiselle.





Billets d’avion



Comme à l’habitude, c’est dans la cuisine du Comité d’action populaire LeMoyne (CAPL) que l’équipe du Défi 25 préparera les biscuits, sucres à la crème et autres aliments qui seront vendus en mars.



Mais cette année, en plus de la vente de biscuits, le Défi 25 lance un concours en collaboration avec la Fondation Air Canada, afin de faire tirer une paire de billets aller-retour en classe économique pour n’importe quelle destination desservie en Amérique du Nord, y compris Hawaii, le Mexique, les Antilles et certaines destinations soleil.



«Je vise 15 000$ pour la vente de biscuits et peut-être 5000$ à 10 000$ pour la vente de billets du tirage. Au total, je m’attends à environ 20 000$. Ça irait au-delà de 75 000$ au total que j’aurais recueillis pour Suicide Action. Ça finirait vraiment bien mon implication», souligne Martine Loiselle.