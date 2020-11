Quatre camions de la Ville de Varennes seront convertis 100 % électriques par l’entreprise locale Ecotuned

La Ville de Varennes adhère aux Services écologiques intelligents et transport électrifié (SÉiTé). Ce projet permet d’optimiser l’électrification des équipements de transport et le développement durable des communautés par l’utilisation de camions pick-up électrifiés avec la technologie Ecotuned. Cette initiative est rendue possible grâce à un partenariat financier de 320 000 $ provenant du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Quatre nouvelles bornes de recharge seront également installées. « Nous savons que le transport génère une grande quantité de gaz à effet de serre et que les véhicules de style pick-up sont largement utilisés dans les villes. Le pouvoir de l’énergie verte que constitue l’hydroélectricité nous permet de convertir à 100 % électrique des véhicules pouvant atteindre une autonomie de près de 250 km. Merci à la Fédération canadienne des municipalités qui assure un leadership dans le domaine et félicitations à l’entreprise varennoise Écotuned qui fournira l’expertise », affirme le maire Martin Damphousse. Depuis les dix dernières années, Varennes priorise l’électrification des transports et contribue activement à la réduction des émissions des gaz à effet de serre