Journée internationale des bénévoles le 5 décembre

Le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) souligne la 35e édition de la Journée internationale des bénévoles le samedi 5 décembre sous le thème « Merci d’illuminer nos vies! ». Née sous l’initiative de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1985, cette journée se veut une façon de mettre en lumière l’importance du bénévolat dans le monde.

À Boucherville, les nombreux organismes et groupes sociocommunautaires, culturels et sportifs comptent globalement quelque 4000 personnes qui ont choisi d’offrir ce type d’aide à leurs concitoyens pour des causes qui leur tiennent à coeur. Parmi ces organisations, le Centre d’action bénévole regroupe 500 bénévoles inscrits et un nombre similaire de non inscrits qui participent à des activités ponctuelles d’une journée ou de quelques heures au service de la communauté. Tout ce beau monde contribue à améliorer la qualité de vie dans la municipalité en collaborant d’une façon ou d’une autre au mieux-être collectif.

Sur une plus grande échelle, au Québec, environ 2,2 millions de personnes s’impliquent bénévolement dans une diversité de secteurs. Grâce à leur apport, elles favorisent le bon fonctionnement des activités sportives et de loisir, des événements, des services offerts aux groupes vulnérables, des réponses efficaces aux situations de crise, des jumelages, du mentorat et de plusieurs autres formes de bénévolat qui font du Québec une société unique.

Cette année, le Réseau de l’action bénévole du Québec a développé une carte postale virtuelle afin que les organismes puissent la télécharger et la personnaliser avec des mots de remerciements pour leurs bénévoles. « Nous les encourageons fortement tout comme les employeurs qui souhaitent reconnaître leurs employés faisant du bénévolat, à utiliser librement nos outils. Notre but est de créer tout un mouvement de reconnaissance envers les bénévoles, car ils le méritent amplement. En ces temps sombres, les bénévoles illuminent nos vies », explique Marilyne Fournier, directrice générale du RABQ.

L’ONU rappelle que l’action bénévole est essentielle car elle favorise la solidarité et la cohésion dans les sociétés, ce qui rend le monde plus inclusif et tolérant. En 1985, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a institué la Journée internationale des bénévoles (JIB) afin de souligner toute l’importance de la contribution des bénévoles au développement économique et social des communautés. La résolution adoptée à cet effet par l’ONU prie les gouvernements et les organisations de prendre les mesures nécessaires pour mieux faire connaître l’importante contribution qu’apporte le bénévolat, inciter les individus de tous métiers ou professions à devenir bénévole et promouvoir des activités qui feront mieux connaître la contribution que les bénévoles apportent par leurs actions.