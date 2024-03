Isabelle Foisy reçoit le prix Florence-Junca-Adenot

Le prix Florence-Junca-Adenot a été décerné à Isabelle Foisy.

Cette récompense fait partie des distinctions de l’Ordre du mérite bouchervillois et vise à rendre hommage aux réalisations exceptionnelles des femmes de la communauté.

Ancienne cadre chez Bell, Mme Foisy est présidente et fondatrice de Point Cardinal Inc., un cabinet-conseil spécialisé en gouvernance, stratégie, innovation et ESG.

Au cours de sa carrière, elle a occupé un poste de cadre chez Bell et à la direction de la Chambre de commerce de l’est de Montréal.

Elle a consacré près de 30 ans à siéger au sein de conseils d’administration, notamment en tant que présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.

Ce prix a été remise lundi dernier dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

On la reconnaît signant le livre d’or de la Ville de Boucherville et entourée du maire Jean Martel, de Florence-Junca-Adenot et de la conseillère Jacqueline Boubane.