Une œuvre participative hors du commun

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une pièce collaboratrice du projet Invisibles du théâtre Parminou sera présentée le 11 mars à Sainte-Julie afin de sensibiliser et de discuter de l’exploitation sexuelle des femmes.



L’événement est organisé par la Table de concertation en violence conjugale et sexuelle de l’agglomération de Longueuil et de la MRC Marguerite D’Youville, ainsi que le Centre de femmes Entre Ailes.



Selon les organisatrices de cette activité participative, il est important d’offrir aux citoyens une œuvre pour briser les tabous. Ce sujet « déchirant » affecte encore trop de femmes et de jeunes filles et il s’inscrit dans un continuum de violences qu’elles subissent.



Les personnes intéressées peuvent donc se présenter le 11 mars à 19 h à la salle Maurice-Savaria située au 2020, rue Borduas à Sainte-Julie, afin de démontrer leur appui à la lutte contre l’exploitation sexuelle.