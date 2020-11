Varennes partenaire avec l’école trilingue Vision dans le projet Ma cour d’école de rêve

Le conseil municipal est heureux d’annoncer un partenariat avec l’école trilingue Vision pour le projet Ma cour d’école de rêve. Il s’agit de l’agrandissement de la cour actuelle sur un terrain appartenant à la Ville, loué à long terme par l’école, qui servira également pour les familles varennoises à l’extérieur des heures de classe. Le projet est inspiré de plans d’aménagements qui ont été dessinés par des élèves de niveau primaire qui fréquentent l’école.

Les travaux sont débutés et se termineront au printemps prochain. Dans une première phase cet automne, des équipements d’entraînement extérieur de style Parkour seront installés et au terme du projet on y retrouvera une piste d’athlétisme, un terrain de soccer, des paniers de basket-ball, des bacs de jardinage, des bancs, une pergola ainsi que des supports à vélo.

L’école trilingue Vision Varennes est fière d’offrir une cour qui comportera des installations favorisant le mouvement et le développement de saines habitudes de vie. Grâce à la collaboration de la Ville, les élèves et les citoyens bénéficieront d’installations modernes », affirment les codirecteurs de l’établissement, Kassandra Bernier et Claude Bernier qui remercient les élèves d’avoir participé au concours de dessins.

Nous avons souvent répété que Varennes bouge! et c’est pourquoi les élus sont fiers d’investir dans ce projet pour les élèves et les familles varennoises. Félicitations et merci à tous les partenaires impliqués, soit les élèves, les parents, le personnel de l’école trilingue

Vision, Massi immobilier et l’entrepreneur Tessier récréoparc », déclare le maire Martin Damphousse, en rappelant que les saines habitudes de vie sont une priorité de la Ville.

Source: Ville de Varennes