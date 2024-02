Une aide de 15 000 $ pour l’Association des familles de Varennes

Alors que la semaine de relâche scolaire approche et que les parents doivent bientôt commencer à penser aux vacances estivales des enfants, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a annoncé le 7 février une aide financière de plus de 1,3 M$ pour soutenir 110 projets de garde au Québec en vue de ces deux périodes de congés, dont un projet de l’Association des familles de Varennes (AFV).



@R: Dans l’ensemble de la Montérégie, douze projets ont été retenus, dont celui de l’AFV qui a reçu le montant maximum attribué, soit 15 000 $. Cet organisme à but non lucratif reconnu par la Ville de Varennes a comme mission de contribuer à l’épanouissement des familles, tout en offrant des activités favorisant la socialisation, le développement et l’enrichissement des relations parent-enfant.



Ses activités sont offertes tout au long de l’année à prix avantageux grâce à ses campagnes de financement ainsi que ses partenaires et ce, autant pour les enfants d’âge préscolaire ou scolaire. Avec l’octroi de cette subvention, l’Association des Familles pourra offrir un nouveau projet de garde qui répondra aux besoins des parents du territoire de Varennes.

« Grâce aux initiatives que nous annonçons, les enfants pourront s’amuser et se développer en sécurité, ce qui assurera une paix d’esprit aux parents durant les périodes de vacances », a fait savoir par voie de communiqué la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Suzanne Roy.