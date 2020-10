Avec la deuxième vague de la COVID-19, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) a dû adapter ses activités afin de les offrir en ligne. Le CABB est à la recherche de bénévoles techniciens et/ou de bénévoles experts, disponibles aussitôt que possible, pour offrir du support technique afin d’aider les :

• Bénéficiaires à accéder à Zoom et à utiliser une tablette électronique leur permettant de participer aux activités du CABB.

• Employés du CABB dans l’organisation de leurs activités mensuelles en ligne (connexion à Zoom, lien avec les conférenciers, branchement du son et des micros, tests techniques, etc.).

Toujours dans le cadre de la COVID-19, les besoins de bénévoles pour les services psychosociaux sont particulièrement élevés. Le CABB est à la recherche de bénévoles, disponibles aussitôt que possible, pour :

• Effectuer des appels de bienveillance auprès de cinq à dix aînés qui vivent de la solitude. Très appréciés, ces appels réalisés aux deux semaines ont pour but de prendre de leurs nouvelles, de les écouter, de discuter avec eux et de s’assurer de leur bien-être.

• Faire des rencontres amicales (par téléphone pendant la pandémie). Contrairement aux appels de bienveillance, les rencontres amicales doivent avoir lieu chaque semaine, pendant une heure, avec le même aîné. Les jumelages sont établis de manière personnalisée afin de répondre aux besoins du bénévole et de l'aidé.

• Aider un proche aidant en offrant une présence-surveillance de deux heures par semaine avec le même aidé: faire des promenades, discuter, faire des activités de loisir, etc. Votre engagement aura un impact direct sur la qualité de vie du couple ou de la famille. Les jumelages sont établis de manière personnalisée afin de répondre aux besoins du bénévole et de l’aidé.

Pour plus d’information ou pour devenir bénévole, communiquez avec Sylvie Cayer au 450 655-9081, poste 223 ou à info@cabboucherville.ca.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.