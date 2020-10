La conférencière Mélissa de la Fontaine présentera Tendre vers le zéro déchet lors d’un événement virtuel à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie offrira à ses citoyens le 21 octobre prochain de 19 h à 20 h 30 une conférence virtuelle gratuite avec Mélissa de la Fontaine, cofondatrice d’Incita – Coop-conseil zéro déchet, une spécialiste dans ce mode de vie et la consommation responsable. Présentée dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, cette conférence viendra démystifier le mode de vie zéro déchet. La conférencière, chroniqueuse, consultante et autrice du livre Tendre vers le zéro déchet aux Éditions La Presse racontera ses succès et ses échecs ainsi que ses bons et ses mauvais coups. Sans prétendre détenir la recette ultime du zéro déchet, elle partagera ses trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur notre façon de (sur)consommer. Les citoyens qui désirent s’inscrire peuvent le faire en ligne sur le site Eventbrite en suivant ce lien : https://bit.ly/3iGaYqF. Les informations de connexion seront envoyées par courriel aux participants inscrits dans les jours précédents l’événement. Les places sont limitées.



À propos du zéro déchet à la Ville de Sainte-Julie



Depuis quelques années, la Ville de Sainte-Julie multiplie les projets environnementaux, des initiatives en lien avec son Plan vert et plus récemment son adhésion au Circuit Zéro Déchet. À l’automne 2019, dix familles ont d’ailleurs participé au programme d’accompagnement personnalisé Tendance Zéro Déchet, dont le résumé peut être lu sur le site Web ville.saintejulie.qc.ca/fr/418/Environnement. Chaque année, les Québécoises et Québécois jettent plus de 700 kg de matières résiduelles et les achats courants représentent près de 80 % des emballages rapportés à la maison. C’est dans cette optique que la Ville de Sainte-Julie s’est engagée à réduire son empreinte écologique et celle de ses citoyens par de meilleures pratiques environnementales