Un demi-million pour la Fondation Véro & Louis à Varennes

Alors que les travaux se poursuivent à la première maison de la Fondation Véro & Louis à Varennes, les instigateurs du projet ont reçu dernièrement une aide providentielle de la part d’un joueur important de l’économie québécoise.

La semaine dernière, les Caisses Desjardins ont en effet fait don de 500 000 $ afin de contribuer à la réalisation du projet. Rappelons que la Fondation Véro & Louis se veut un lieu d’accueil et de vie pour des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et âgées de 21 ans et plus. La construction de la maison a débuté à Varennes, aux abords de la rivière Saint-Charles, en mai dernier, mais nous ignorons toujours à quel moment les premiers occupants pourront s’y installer.

« L’ouverture de la première maison de la Fondation Véro & Louis n’aurait jamais été rendue possible sans l’aide d’importants donateurs comme Desjardins, se sont confié les deux personnalités médiatiques sur les réseaux sociaux. Nous sommes immensément reconnaissants que Desjardins ait décidé de soutenir la Fondation. Cette maison aura un impact certain sur la qualité de vie de ces résidents vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et permettra à des dizaines de familles de reprendre leur souffle et ne plus s’inquiéter pour l’avenir de leur enfant. En leur nom et au nom de la Fondation, nous vous remercions sincèrement pour ce don! »

Une marraine ravie

Le mois dernier, la marraine de la Fondation, la comédienne et autrice Guylaine Guay, a eu l’opportunité de visiter pour la première fois la Fondation Véro & Louis en compagnie de son fils Clovis. Rappelons que c’est à travers le récit de cette dernière que Véronique Cloutier et Louis Morissette ont trouvé l’inspiration ayant mené à la mise sur pied de leur projet.

En juin, la 3eédition de la campagne Différent comme toi avait également permis, à travers la vente de t-shirts, d’amasser plus de 380 000 $ pour la cause. Par le biais d’une vente de biscuits, les Tim Hortons de Varennes et Saint-Amable ont également contribué ces derniers jours au financement du projet.