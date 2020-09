La Ville mandatera une firme pour analyser la sécurité sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin

La Ville de Boucherville s’apprête à mandater une firme de consultants pour analyser les problèmes de circulation sur l’ensemble de la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin. Le mandat vise à identifier les mesures qui pourraient être mises en place afin d’améliorer la sécurité des usagers.

Rappelons que l’été dernier, une adolescente qui circulait à vélo sur cette piste à la hauteur du viaduc, près du Club d’aviron, a été gravement blessée lors d’une collision avec un autre cycliste qui effectuait un dépassement en sens contraire et à vive allure. Depuis, une ligne continue jaune a été tracée au sol dans cette portion. Des chicanes au niveau de la ligne d’arrêt du viaduc seront par ailleurs installées le printemps prochain. Il s’agit d’une sorte de barrière qui a pour objectif de contrôler l’accès et assurer la sécurité.

Enfin, notons que la Commission de la circulation qui s’est penchée sur ce dossier a émis plusieurs recommandations qui seront aussi à l’étude. Parmi celles-ci, signalons le rehaussement de la chaussée au niveau du club d’aviron et l’installation de dos-d’âne dans le secteur du Vieux-Boucherville. Mentionnons que 1020 Bouchervillois ont, à ce jour, signé une pétition exigeant l’installation de barrières à différents endroits sur la piste.