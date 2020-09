Le Centre de services scolaire des Patriotes cherche des candidats pour son CA

Le Centre de services scolaire des Patriotes lance un appel afin de trouver une quinzaine de candidats qui siégeront à son conseil d’administration. L’organisme cible des personnes aux profils diversifiés et reconnues par leur milieu, dont cinq parents d’élèves, cinq membres de la communauté et cinq représentants du personnel scolaire. Les citoyens désirant accéder à cette fonction d’administrateur ont jusqu’au 28 septembre pour soumettre leur candidature. Le nouveau conseil d’administration entrera en fonction le 15 octobre prochain.

Lors de la première séance publique du conseil d’administration dont la date reste à déterminer, les membres parents désigneront qui seront le président et le vice-président.

Implication

L’engagement des membres du conseil d’administration requiert de 55 à 70 heures de travail par année en préparation et participation à des comités de travail et des séances publiques au cours desquelles sont adoptés les orientations et les encadrements de l’organisation ainsi que le budget. Environ six séances du conseil d’administration et trois à quatre rencontres de tables de travail sont prévues chaque année, en soirée.

Candidatures

Le directeur général fera parvenir aux parents d’un élève domicilié sur le territoire du CSSP membres d’un conseil d’établissement ou représentants au Comité de parents de même qu’aux employés membres d’un conseil d’établissement, d’une direction d’établissement ou du personnel d’encadrement admissibles les documents de mise en candidature.

Quant aux représentants de la communauté, ils doivent poser leur candidature pour l’un ou l’autre des cinq profils suivants : détenir une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines; posséder une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles; être issu du milieu communautaire, sportif ou culturel, du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires; être âgé de 18 à 35 ans.

Tous les détails et le formulaire pour soumettre une candidature pour les représentants de la communauté sont disponibles sur csp.ca.

La mission d’un centre de services scolaire consiste à soutenir les établissements d’enseignement, de les accompagner en leur rendant accessibles les biens et services et en leur offrant les conditions optimales leur permettant de dispenser aux élèves des services éducatifs de qualité. Pour ce faire, le centre de services scolaire organise les services éducatifs offerts dans ses établissements et s’assure d’une saine gestion des fonds publics.