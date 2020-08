La Société québécoise du cannabis ouvrira une succursale à Varennes en 2020

La Société québécoise du cannabis (SQDC) a fait savoir récemment qu’elle ouvrira les portes d’une nouvelle succursale à Varennes d’ici la fin de l’année, soit au 1627, route 132, c’est-à-dire près de l’intersection des boulevards de la Marine et Lionel-Boulet.

La SQDC compte présentement neuf magasins sur la grande Rive-Sud de Montréal, dont à Beloeil, Boucherville, Brossard, Châteauguay, Granby, Greenfield Park, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sorel-Tracy.

La superficie de la nouvelle succursale couvrira un peu plus de 2 000 pieds carrés et elle devrait permettre la création d’une vingtaine d’emplois à temps plein et partiel.

Dans son bilan annuel déposé en juin dernier, la nouvelle société d’État a déclaré un profit de 26,3 millions de dollars sur des ventes de 311,6 millions de dollars pour l’exercice qui s’est terminé le 28 mars 2020. Pour l’année prochaine, la SQDC vise l’atteinte du demi-milliard de ventes.

Le rapport annuel précise que la Société québécoise du cannabis vend ses produits 29 % plus chers que ce qu’elle les paie. Fait à noter, elle s’est donné pour mission de réduire ses prix afin de limiter le marché noir. Les dirigeants estiment qu’ils ont réussi à accaparer environ 30 % des ventes sur le marché et que celles-ci sont encore en progression.

La société d’État a 43 succursales ouvertes actuellement et elle a bon espoir de pouvoir offrir un total de 70 points de vente d’ici la fin de 2020. Étant donné qu’aucune campagne de promotion n’est permise pour ce type de commerce, c’est le bouche-à-oreille qui amène les consommateurs de ce produit désormais légal depuis 2018.