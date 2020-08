Reprise de la vente de titres Exo à la bibli de Sainte-Julie

À compter du 10 août 2020, la bibliothèque municipale reprendra la vente de titres Exo (carte OPUS etc.). Un nombre maximal de six personnes en ligne sera accepté au même moment.



La bibliothèque est située au 1600, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 13 h à 21 h, le vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h.



Considérant la situation actuelle, le port du masque ou du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sociale sont obligatoires dans la bibliothèque