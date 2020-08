Fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la nuit du vendredi 7 août

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions pendant la nuit du vendredi 7 août. Cette fermeture permettra de s’assurer du bon fonctionnement du système automatisé de détection des incidents sur le pont de l’autoroute 25, audessus du fleuve Saint-Laurent, dont l’implantation s’est poursuivie ce printemps. Le Ministère en profitera également pour faire une mise à jour sur le système de caméras de circulation à l’intérieur du tunnel.



Entraves et gestion de la circulation



Du vendredi 7 août, 23 h au samedi 8 août, 7 h

 Fermeture complète de l’autoroute 25 et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans les deux directions, entre la route 132 à Longueuil et l’avenue Souligny à Montréal.

o Pour les véhicules d’urgence uniquement, l’Île Charron sera accessible à partir de la Rive-Sud, par l’entrée du boul. Marie-Victorin.

Les détours seront balisés par des panneaux de signalisation.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient se prolonger ou être reportés.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.