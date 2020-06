Saint-Amable souligne la graduation de ses élèves de 6e année

Parmi les événements qui demeurent gravés dans nos souvenirs, la fin d’un cycle scolaire et les bals de graduation font partie de ceux qui sont difficiles à oublier. Pour les jeunes qui croyaient fêter la fin d’une étape de leur vie ces jours-ci, les choses ont plutôt pris une tournure aussi décevante qu’inattendue.

Heureusement, dans plusieurs municipalités, des enseignants et membres du personnel des écoles ont organisé de petites célébrations adaptées aux restrictions que nous impose la situation actuelle.

Pour leur part, les étudiants de sixième année des quatre écoles primaires de Saint-Amable ont reçu au cours des derniers jours un petit sac cadeau dans lequel se trouvait une bouteille d’eau réutilisable portant la mention Finissant 6e année 2020 et arborant le logo de leur Ville.

Un mot du maire

Un geste simple qui ne remplace pas les célébrations prévues avant la pandémie mais qui se veut une délicate attention afin de souligner ce passage important. « Les élèves ont vécu une fin d’année en queue de poisson, explique le conseiller Robert Gagnon, initiateur du projet. Des activités spéciales étaient prévues, mais tout a été mis sur la glace. J’ai proposé au conseil d’allouer un petit budget pour l’achat de ces bouteilles réutilisables et la demande a été acceptée. »

Les collègues de M. Gagnon se sont joints à lui afin de distribuer aux 185 finissants de Saint-Amable les sacs dans lesquels se trouvait également un message de félicitations signé de la main du maire de la Ville, François Williams.

« Voilà déjà la fin de cette année scolaire, un peu particulière, qui conclut ton passage à l’école primaire, peut-on y lire. C’est le résultat bien mérité des efforts que tu as fournis durant ces sept dernières années. Aujourd’hui, une étape importante se termine et une autre commence. C’est une nouvelle aventure qui s’offre à toi … profites-en au maximum ! […] Sois fier(ère) de toi et souviens-toi que tu seras toujours un(e) Amablien(ne) ! »