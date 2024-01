Dégâts mineurs dans l’incendie à l’école Labarre à Varennes

Un début d’incendie incendie a fait rage hier soir à l’école primaire J.-B.-Labarre vers 17 h 30, située au 2250, boulevard Marie-Victorin, à Varennes.



Des pompiers de Varennes, Sainte-Julie, Verchères et Saint-Amable ont été déployés afin maîtriser les flamme. Grâce à l’action rapide des services d’urgences et du personnel de l’école, les dégâts sont mineurs et, surtout, aucune personne n’a été blessée.



Le Centre de services scolaire des Patriotes a fait savoir que l’école sera fermée le mercredi 31 janvier afin de pouvoir procéder plus à fond à l’évaluation des dommages. Les parents et les membres du personnel de l’école seront tenus au courant de l’évolution de la situation.



Aucune date pour le réouveture n’est toutefois avancée. L’établissement scolaire accueille quelque 480 élèves.