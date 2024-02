12 000 $ pour quatre écoles

La Caisse Desjardins des Patriotes profite des Journées de la persévérance scolaire pour souligner la remise de quatre prix de 3 000 $ à quatre écoles de la région dans le cadre des Prix Fondation Desjardins.

L’école primaire Boucherville a bénéficié d’un prix pour le projet « Building Blocks LEGO Club ». Ce projet vise à permettre d’acheter suffisamment de LEGO pour que les activités du club de la classe de 4e année soient accessibles à tous les élèves de la maternelle à la 6e année.

L’école Les Jeunes Découvreurs de Boucherville mérite aussi un prix pour réaliser le projet « Deviens une étoile, joue dans ton propre film! » qui permettra aux jeunes de s’initier aux différentes options que le domaine du cinéma propose.

L’École Orientante L’impact de Boucherville est appuyée pour son projet « La classe flexible de mathématiques » qui vise à changer quelques bureaux et sièges pour du mobilier plus dynamique et de créer un climat favorable au travail d’équipe.

L’école De L’Envolée, à Saint-Amable, reçoit un appui pour son projet « Jardin Viréo ». (D.L)