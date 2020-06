Piste multifonctionnelle pour piétons et cyclistes et fermeture de Marie-Victorin : Les travaux de réfection du boulevard mettent fin au projet pilote

Le début des travaux de réfection du boulevard Marie-Victorin, entre les rues De Montarville et D’Argenson, jeudi dernier, a aussi signifié la fin du projet pilote et de la fermeture d’une partie de cette artère au profit des piétons et cyclistes.

Les travaux de réfection du boulevard comprendront quatre phases. En parallèle, il y aura également des travaux sur le boulevard du Fort-Saint-Louis et sur De Montbrun, ce qui rendait évidemment très difficile la poursuite du fameux projet pilote.

Lors de l’assemblée du conseil, le maire Jean Martel a indiqué que son équipe allait amorcer une réflexion sur ce projet et explorer une formule consensuelle si possible, car les remarques ont été nombreuses. Le maire dit avoir reçu des commentaires positifs, mais aussi plusieurs préoccupations émises par des citoyens, surtout en fin de semaine dernière.

Les cyclistes de compétition

Si la fermeture presque complète aux automobilistes du boulevard Marie-Victorin entre le boulevard De Montarville et la rue De Varennes Nord a fait le bonheur de plusieurs utilisateurs, de nombreux autres en avaient franchement contre ce projet.

La cohabitation a souvent été difficile, voire chaotique, entre cyclistes, piétons et automobilistes. Il y avait des cyclistes qui ne circulaient pas dans l’espace qui leur avait été réservé, soit directement dans la rue. Il y avait des piétons qui marchaient dans la piste pour les cyclistes et de nombreux cyclistes de type compétitif, qui roulaient encore dans la piste piétonnière ou carrément dans la rue, forçant les automobilistes locaux à quelques manœuvres dangereuses.

La Bouchervilloise Brigitte Jalbert habite dans le secteur concerné. « Ça fait au moins quatre fois depuis deux semaines que je me fais littéralement engueuler par des cyclistes du type « Tour de France » lorsque je sors de mon entrée, en voiture. Les cyclistes roulent à une vitesse folle et ils circulent du côté de la rue qui est dédié à la circulation locale des voitures. Si j’ai le malheur de leur indiquer qu’ils ne roulent pas au bon endroit, j’ai droit à de gros mots et de gros doigts.

Ma fille Julia a vécu, la semaine dernière, la même expérience lorsqu’elle s’est retrouvée dans le même espace qu’une jeune mère qui roulait avec un chariot où prenaient place deux jeunes enfants », témoigne-t-elle.

Madame Jalbert a beaucoup de difficulté à comprendre comment et pourquoi les cyclistes ne respectent pas les espaces qui leur sont dédiés et pourtant clairement identifiés. Et les témoignages similaires sont nombreux dans le secteur du Vieux-Boucherville où plusieurs citoyens ont été témoins de vertes engueulades entre cyclistes, automobilistes et piétons.

Les travaux de pavage permettront donc de ramener un peu de calme et de ralentir les ardeurs de ceux qui prennent les pistes multifonctionnelles pour des circuits de course.