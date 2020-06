3e édition de la campagne Différent comme toi de la Fondation Véro & Louis

Dans le cadre de la 3e édition de cette campagne, propulsée par Rouge FM, la Fondation Véro & Louis invite à nouveau la population à se procurer un t-shirt dont le slogan, Différent comme toi, célèbre à la fois la différence et l’unicité.

Dès aujourd’hui, les gens peuvent se procurer un t-shirt au coût de 25 $ sur le site de la Fondation Véro & Louis boutique.fondationverolouis.com, dans l’un des 47 magasins Aubainerie ou sur le site aubainerie.com

« Depuis 2 ans, on est tellement touchés de voir les gens avec leur t-shirt Différent comme toi à longueur d’année, peu importe les occasions. En plus de sensibiliser la population à la cause de l’autisme, cette campagne nous permet de la mettre en lumière avec un message d’ouverture positif et rassembleur. » mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette, co-fondateurs de la Fondation Véro & Louis.

Tout comme l’an dernier, la livraison des t-shirts achetés en ligne sera assurée par Groupe TAQ, une entreprise de la ville de Québec qui emploie majoritairement des employés vivant avec une limitation fonctionnelle comme le trouble du spectre de l’autisme.

Les profits de cette campagne permettront à la Fondation Véro & Louis de poursuivre sa mission de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes autistes de 21 ans et plus, afin qu’ils s’épanouissent tout au long de leur vie. Les deux premières éditions de la campagne Différent comme toi ont permis à la Fondation d’amasser plus de 530 000 $.

La Fondation Véro & Louis remercie sincèrement ses partenaires de la campagne : Aubainerie et Rouge FM ainsi que ses collaborateurs : Image Folie, La Corp et Shoot Studio.

Informations supplémentaires

Pour connaître la liste des magasins Aubainerie, visitez le www.aubainerie.com/fr/trouver-un-magasin

Pour tous les détails sur la campagne Différent comme toi et la Fondation, rendez-vous au www.boutique.fondationverolouis.com

Vous pouvez aussi suivre le mot-clic #differentcommetoi sur les médias sociaux.

À PROPOS DE LA FONDATION VÉRO & LOUIS

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis s’est donné comme mission de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes de 21 ans et plus, vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, afin qu’ils puissent s’y épanouir, tout au long de leur vie. L’inauguration de la première maison à Varennes est prévue en 2020.