Je bouge avec mon doc! de retour à Sainte-Julie le 24 mai prochain de façon virtuelle et chacun chez soi

L’événement Je bouge avec mon doc! sera de retour le 24 mai prochain de façon virtuelle. Depuis plusieurs années, l’événement accessible à tous peu importe leur condition physique permet de faire la promotion des saines habitudes de vie.

« Même si le rassemblement habituel est annulé, le comité organisateur souhaite faire bouger les gens. Nous donnons donc rendez-vous aux Julievilloises et Julievillois qui pourront assister à des entraînements en direct sur la page Facebook de Je bouge avec mon doc! avant de marcher dans leur quartier la distance qui leur convient », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Le 24 mai dès 9 h, le comité organisateur invite les citoyens à marcher dans leur quartier en portant des accessoires ou des vêtements rouges. À 10 h, une séance de chi gong sera diffusée sur la page Facebook de l’événement au facebook.com/jebougeavecmondoc1. À 10 h 45, une séance de yoga de 30 minutes sera ensuite offerte. Les participants sont aussi invités à se prendre en photo pendant les séances d’entraînement et pendant la marche et à les partager sur la page Facebook de l’événement. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.

Rappelons que chaque année, l’événement se déroule dans les rues de Sainte-Julie et offre des distances de 500 m et 1, 3, 5 et 7 km. Il s’agit d’une collaboration des médecins du GMF Marguerite d’Youville, des professionnels de la santé et de la Ville de Sainte-Julie.